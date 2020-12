Juventus, Demiral va ko: lesione del retto femorale della coscia destra

JUVENTUS

Cattive notizie per la Juventus: Merih Demiral dovrà stare fuori una decina di giorni almeno per una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Il difensore si era fatto male ieri, durante la partita di Champions League contro la Dinamo Kiev, quando era stato sostituito da Dragusin a venti minuti dalla fine. Le condizioni del turco saranno rivalutate tra dieci giorni.

Per Demiral dunque un nuovo stop subito dopo il rientro, visto che, dopo aver saltato Ferencvaros e Benevento per un'elongazione del muscolo ileopsoas di destra, aveva ritrovato il campo proprio contro gli ucraini. Con Chiellini out, dovrebbe toccare a Danilo fare compagnia a Bonucci e De Ligt in difesa contro il Torino nel derby di sabato pomeriggio.