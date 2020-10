Douglas Costa saluta i tifosi della Juve: "Un piacere indossare questa maglia"

Dopo tre anni vissuti tra alti e bassi, Douglas Costa ha lasciato la Juve per tornare, in prestito, al Bayern Monaco. Una volta ufficializzato il suo addio, il brasiliano ha voluto salutare i tifosi bianconeri. "E' stato un piacere indossare questa maglia, e solo chi l'ha indossata sa di cosa parlo. In bocca al lupo per questa stagione e un abbraccio", ha scritto su Twitter prima di firmarsi il "Vostro Flash", il soprannome che lo ha accompagnato durante la sua avventura sotto la Mole.