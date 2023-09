Deschamps è sicuro: "Pogba non si doperebbe mai"

IL CASO

Il ct transalpino sulla positività del giocatore di Juventus e Francia: "Sono sorpreso, ma Paul ha la forza e il carattere per superare questi momenti molto difficili"

Il caso doping che ha coinvolto Paul Pogba non ha scosso solo la Juventus, ma anche la Francia, intesa come nazionale. Il centrocampista bianconero non era tra i convocati di Didier Deschamps, ma il ct dei Bleus non ha potuto esimersi dal commentare l'accaduto. "Ovviamente sono molto sorpreso, come tutto il gruppo, ma non ho elementi per giudicare la questione. Si stanno accumulando tante cose negative per lui, è un momento molto difficile. Avrò tempo di parlargli nei prossimi giorni, gli ho scritto un messaggio", ha detto Deschamps dopo la sconfitta contro la Germania.

Vedi anche juventus Pogba positivo per colpa di un integratore americano? Contratto a rischio per il francese "Ha preso consapevolmente dei prodotti? Non posso immaginarlo, conoscendolo non lo farebbe. Con tutto quello che ha in testa, poi... Ricordo le discussioni con lui sul vaccino e sul Covid. Però quella sostanza è nel suo corpo, non sappiamo come ci sia finita. Lo sosterrò, ma ha la forza e il carattere per superare questi momenti molto difficili", ha aggiunto.