Del Piero: "Questa Juve sta facendo la storia, la Champions arriverà"

24/03/2019

Nel '96, quando la Juve vinse l'ultima Champions, Del Piero era in campo. E la prossima sfida contro l'Ajax della banda di Allegri fa tornare in mente all'ex capitano bianconero tanti ricordi. "È un'era diversa e il calcio è cambiato molto – ha raccontato a Marca –. Allora l'Ajax era una squadra migliore, perché avevano vinto la Champions League e avevano talenti che in un paio d'anni hanno giocato nelle squadre più grandi. Ma il modo con cui questo Ajax ha battuto il Real Madrid è stato fantastico". "Sarà dura, ma la Juve è candidata alla Champions League sin dall'inizio - ha proseguito Alex -. Hanno costruito una squadra molto forte a cui hanno aggiunto Cristiano".



"La vittoria con l'Atletico? Non è stata una grande sorpresa per persone come me che sanno cosa sia la Juventus - ha precisato Del Piero, analizzando l'impresa contro il Cholo -. Conosciamo il club, la sua mentalità, i giocatori: ti puoi aspettare di tutto". "Non è stato facile, ma hanno fatto una partita perfetta - ha continuato-. Hanno avuto successo in situazioni concrete e l'Atletico è scomparso durante il gioco".



Poi qualche battuta su Ronaldo: "La tripletta di CR7 con l'Atletico? Ecco perché la Juventus l'ha comprato. Lui è un campione che ha già vinto il titolo, che sa come giocare questo tipo di partite così difficili". "È concentrato su quell'obiettivo, la Juve lo ha preso per questo e il piano fino a ora sta andando alla perfezione - ha aggiunto Del Piero -. Mi ha sorpreso vederlo arrivare alla Juve, ma non molto. Cristiano voleva una squadra che valeva nel mondo e scegliere la Juve è stato un grande affare".



Ma la presenza di CR7 nella rosa bianconera per Pinturicchio non deve essere vissuta come una pressione per mettere subito un'altra Champions in bacheca: "Non vincerla questa stagione non sarebbe un fallimento, è una parola troppo grande che non userei. Il progetto è vincerla con Cristiano, ha firmato per alcune stagioni, se ci riesci subito è meglio, ma non è detto...". Poi sulle finali perse in passato: "Si parla di momenti diversi, la Juve non era favorita. Raggiungere la finale è già di per sé un risultato importante, ma prima o poi vinceranno nuovamente la Champions League. Questa Juventus sta facendo la storia".



Infine capitolo Zidane. "Il ritorno di Zizou al Real? Sono rimasto un po' sorpreso, soprattutto perché lo ha fatto prima di quanto mi aspettassi". "Zizou ama Madrid, vive con la sua famiglia e ha un ottimo legame con il club - ha proseguito Del Piero -. Non è stata una grande sorpresa, ma è successo molto presto. Penso che Florentino abbia avuto la chiara idea di riportare Zidane, che ha vinto tre Champions League di fila. È un'operazione intelligente". "Zidane alla Juve? È un amico, mi piacerebbe rivederlo - ha aggiunto -. Ma la Juve ha già un grande allenatore e lui sta bene a Madrid".