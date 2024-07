Dalla festa scudetto con Marcus, alla firma di Khephren con la Juve: Thuram ha il cuore diviso

UN PADRE DIVISO A METà

Un figlio gioca per l'Inter, l'altro è un fresco bianconero: sarà una stagione complicata per papà Lilian

© sportmediaset Lilian Thuram è stato uno dei migliori difensori della storia del calcio e già da tempo ha appeso gli scarpini al chiodo. Quella che sta per cominciare, però, si preannuncia come la stagione più complicata. Il motivo è semplice: il figlio maggiore Marcus è chiamato a difendere lo scudetto conquistato dall'Inter, il minore Khephren ha appena firmato con la Juventus. In sintesi i suoi due eredi giocano nelle due squadre che più si odiano (sportivamente parlando) e che maggiormente polarizzano le rispettive tifoserie. "E figl so' piezz' 'e core" recita un vecchio detto: ma mai come prima, il cuore di Thuram è diviso a metà. Tanto che quando i suoi ragazzi si troveranno uno di fronte all'altro potrebbe anche sperare in un pareggino che non scontenta nessuno.

DA MARCUS A KHEPHREN, TUTTO IN UN ANNO

Poco più di un anno fa c'era anche lui nel giorno della firma sul contratto con l'Inter di Marcus. Volto sorridente, ma nemmeno troppo e mano che indica lo stemma nerazzurro, avversario di tante battaglie con la maglia soprattutto della Juve. Un anno dopo la scena si ripete, ma questa volta a Torino: è diventato virale lo scatto pubblicato dalla Juventus con papà Lilian al settimo cielo che prende in braccio Khephren anche lui con un sorriso a 32 denti. La differenza nello stato d'animo di Thuram Senior è evidente, ma come biasimarlo, lui che ha scritto pagine indelebili della storia juventina?



© inter.it

Come ogni padre che si rispetti, Lilian non si è perso la festa scudetto con l'Inter. Con indosso la maglia numero 9 del figlio maggiore, dopo il match con la Lazio è sceso sul rettangolo di gioco a festeggiare. In un giorno così importante per Marcus non sono mancati i sorrisi ma anche una scenetta molto divertente, quando gli ha tirato un buffetto perché cantava con i tifosi nerazzurri "Chi non salta juventino è".

LILIAN PRENDE IN BRACCIO KHEPHREN