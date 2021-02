Dal Lione al Porto: Dybala punta la Champions per tornare grande

IL RITORNO

La "Joya", dopo il rientro affrettato contro i francesi nello scorso agosto, è sempre stato tormentato da problemi fisici

Il rientro sembrava vicino ma Paulo Dybala non ci sarà nemmeno a Napoli: non ha completamente recuperato dalla lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La "Joya" avverte ancora fastidio e alla Juve non vogliono rischiare di ripetere quanto successo ad agosto: rientro anticipato col Lione e una nuova ricaduta che sta compromettendo l'attuale stagione. Ecco perché starà ancora fuori. La volontà è quella di recuperarlo per la partita di mercoledì con il Porto: una delle più importanti dell'anno.

Dalla Champions alla Champions, insomma, perché in sei mesi di occasioni per farsi vedere il campione argentino ne ha avute davvero poche. Quindici le presenze stagionali, finora, con 3 gol. In pratica è l'unico campione che Pirlo non ha ancora avuto modo di testare nella sua idea di calcio, che sarà anche fluida e liquida ma che di sicuro verrebbe arricchita dal suo talento. Sotto un certo aspetto ha tolto anche un problema all'allenatore bianconero, costretto, come Sarri prima di lui, a scelte difficili e impopolari per gestire un attacco con la "Joya", una punta pura (quest'anno Morata, lo scorso Higuain) e l'intoccabile Ronaldo.

Complicato vederli tutti insieme, soprattutto ora che Pirlo sembra aver trovato la quadratura del cerchio abbassando il baricentro dei suoi, sfruttando le capacità nell'uno contro uno dei difensori e gli strappi in contropiede di centrocampisti e attaccanti. Lo scorso anno è partito spesso dalla panchina ma poi ha trovato il suo spazio diventando un punto fermo dell'ultimo scudetto bianconero (ha segnato sia all'andata che al ritorno contro l'Inter, per esempio, e ha risolto la partita con il Milan entrando nella ripresa). In questa stagione, in pratica, non si è ancora visto. La speranza di Pirlo e di tutti i tifosi bianconeri è che possa essere l'arma in più per l'ennesimo assalto alla coppa più importante.