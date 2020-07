Cristiano Ronaldo Jr. guida una moto d'acqua a 10 anni: guai in vista in Portogallo

Guai in vista per Cristiano Ronaldo Jr. Le autorità portoghesi hanno aperto un'indagine dopo la diffusione di un video condiviso dalla sorella di CR7 che mostra il primogenito dell'attaccante della Juve, Cristiano Jr. (10 anni), mentre guida da solo una moto d'acqua. Secondo il quotidiano britannico The Sun, le multe per le persone che guidano senza licenza questo tipo di mezzi possono variare tra i 13.000 e i 67.000 dollari. Il video condiviso da Elma, sorella di CR7 e zia di Cristianinho, mostra il ragazzo con la sua famiglia nella regione di Paúl do Mar, a sud dell'isola di Madeira.