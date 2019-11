Cristiano Ronaldo porta la Juve a cena per fare pace

Caso chiuso. Dopo le parole distensive nei confronti di Sarri, Cristiano Ronaldo vuole chiarire anche con tutti i compagni della Juve. Per questo motivo, secondo La Repubblica, il portoghese ha in mente di portare tutti i compagni a cena a Torino. Una serata per chiudere l'argomento dopo la rabbia per la sostituzione contro il Milan che l'aveva portato ad abbandonare lo Stadium ancora prima del triplice fischio finale.