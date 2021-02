Cristiano Ronaldo lancia la Juventus ed è il giocatore con più doppiette in Europa

L'ANALISI

La vendetta che la Juventus consuma sull'Inter è frutto anche di un momento di crescita importante per la squadra di Pirlo che ha trovato in questo periodo della stagione una marcia in più. I giochi non sono fatti, anzi, i nerazzurri torneranno a mordere nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, ma per ora il dado è tratto. Inter-Juventus: Vidal e Cristiano Ronaldo, mugugni dopo le sostituzioni Getty Images

lapresse

lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

lapresse

lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Ci sono variabili poco controllabili nell'uno e nell'altro senso, ma, tuttavia, c'è sempre lo zampino di Cristiano Ronaldo anche nella vittoria di San Siro. Il portoghese non sbaglia o per meglio dire, sbaglia difficilmente e la doppietta ai nerazzurri certifica che il suo stato di forma non è in fase calante. Anzi.

CR7, infatti, è il giocatore dei top-5 campionati europei ad aver realizzato più doppiette in questa stagione considerando tutte le competizioni (otto). E non solo: con la maglia della Juventus Cristiano ha segnato sei reti in otto sfide al Meazza in tutte le competizioni: tre contro l'Inter e tre contro il Milan.

In tutti questi numeri, c'è anche una nota di merito per Gigi Buffon che ha disputato la sua gara numero 1.100 tra club e nazionale maggiore.

Una Juve dunque che sembra ingranare, un aspetto che dà morale anche per la Champions League. La Juventus, infatti, ha vinto la semifinale di andata di Coppa Italia in quattro delle ultime cinque occasioni (1N), di cui due volte contro l’Inter – 3-0 nel gennaio 2016 in precedenza ed ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro l’Inter tra Serie A e Coppa Italia (1P), segnando in ciascuna vittoria due reti. Segnali, quindi, per Pirlo che ora lancia la sua squadra a una velocità folle verso nuovi obiettivi. Sempre più prestigiosi.