Cristiano Ronaldo fa causa alla Juve, ma un documento scagiona il club bianconero

LA CAUSA

Il portoghese non avrebbe sottoscritto il patto stilato con la società, firmando inoltre nel 2021 un documento in cui si attesta che il club non ha più pendenze nei suoi confronti

Il rapporto fra Cristiano Ronaldo e la Juventus sembra essersi ormai rovinato irrimediabilmente. Dopo i noti risvolti riguardanti il caso della lettera "segreta" di Fabio Paratici, l'attaccante dell'Al-Nassr ha deciso di fare causa al club bianconero affidandosi direttamente al Collegio Arbitrale del Coni, chiamato a dirimere le questioni fra calciatori e società. I legali del calciatore portoghese avrebbero richiesto alla società presieduta da Gianluca Ferrero 19 milioni di euro inseriti nella Manovra Stipendi 2021.

In casa Juventus la questione non ha però destato preoccupazioni perché, come già emerso dagli approfondimenti svolti da Consob e Procura di Torino (che però non poteva indagare sul caso come stabilito dalla Cassazione), gli accordi sarebbero stati rispettati, compresi quelli inseriti nelle celebri "scritture private" con il recupero di tre delle quattro mensilità a cui i giocatori avevano rinunciato durante l'emergenza Coronavirus.

Secondo quanto riportato da "Tuttosport" Cristiano Ronaldo non avrebbe sottoscritto alcun accordo di questa tipologia abbandonando così ogni possibilità di recuperare gli stipendi arretrati. Anche se nel celebre foglio firmato da Giorgio Chiellini e Andrea Agnelli rientrano una serie con singoli calciatori, fra i quali anche CR7.

I documenti presentati al Collegio Arbitrale dall'asso portoghese sono tutti invalidati perché relativi all'Inchiesta Prisma che, in seguito alla sentenza della Cassazione, è passata nelle mani della Procura di Roma che deve ancora vagliare tutto il materiale raccolto in precedenza.

A chiudere il caso ci sarebbe infine un documento firmato da Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato estivo 2021, nel quale il portoghese affermava di non aver più alcuna pendenza con la Juventus e che il club non avrebbe quindi dovuto restituire alcunché.

In attesa di conoscere i nuovi passaggi della vicenda, non sembra esserci più alcuna possibilità di trovare un futuro ricongiungimento fra Ronaldo e la formazione che lo ha reso celebre in Italia.

