Cristiano Ronaldo e il figlio di corsa nella notte del deserto: "Dai che è un buon ritmo..."

02/01/2019

Di corsa anche in vacanza! Cristiano Ronaldo non si ferma mai e, soprattutto, non smette mai di tirare il gruppo: sempre primo, anche quando tra i compagni di lavoro c'è il figlio. L'attaccante della Juve, in vacanza a Dubai, non perde l'occasione per tenersi in forma e allora eccolo postare sul suo profilo Instagram il video di una corsa notturna nel deserto in compagnia di amici e dell'erede. Davanti a tutti, con tanto di incitamento collettivo: "Dai che è un buon ritmo...". Come quello della sua Juve che viaggia spedita verso nuovi successi con la sua firma.