Cristiano Ronaldo: "Avrei voluto giocare con Eusebio e fare l'attore"

Un attore o forse un modello mancato, ma Cristiano Ronaldo può sicuramente "accontentarsi" di essere uno dei calciatori più forti della storia. "Non so se ho il talento per fare l'attore, ma ho imparato che se credi nel tuo mestiere e ci dedichi tutto te stesso, puoi raggiungere gli obiettivi che hai prefissato". E questo nel calcio è riuscito benissimo a CR7: "Avrei voluto giocare con Eusebio - ha raccontato a Soccer.com -, purtroppo non c'è più ma resta uno dei simboli del Portogallo e una persona incredibile, un esempio per tutti noi. Sarebbe stato bello giocare con lui in nazionale".

Nel corso dell'intervista Ronaldo ha confessato passioni e curiosità della sua vita professionale, senza però lasciarsi troppo andare dal suo ruolo: "Il gol più bello? Difficile dirlo e scegliere, ho fatto circa 700 gol in carriera e opto per la risposta classica, la più semplice e dico l'ultimo e il prossimo, perché per me i gol sono tutti importanti".

Reti da celebrare con l'ormai consueta esultanza e quel "siuuu" che riecheggia anche all'Allianz Stadium (e non solo) a ogni suo gol con la Juventus: "E' nato tutto in modo molto naturale: eravamo negli Stati Uniti e giocavamo contro il Chelsea, ho segnato fatto un salto e urlato quel siuu. Ai tifosi è piaciuto così tanto che quando li incontravo mi salutavano col "siuuu" e allora ho deciso di continuare a farlo".