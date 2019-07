CR7, per Marca sei 'Leyenda': "La mia stagione migliore. Champions? Ci proviamo"

"Non è stato facile lasciare il Real Madrid dopo tanti anni e arrivare in un campionato diverso, con nuovi compagni, a 33 anni. Per questo penso di aver vissuto la mia miglior stagione". Cristiano Ronaldo torna a Madrid per ricevere il Marca Leyenda, premio speciale del noto quotidiano spagnolo, e spiega a tutti perché il suo primo anno in Italia lo abbia davvero esaltato: "Con la Juventus ho vinto lo scudetto e la Supercoppa italiana, con il Portogallo ho conquistato la Nations League, tre trofei in un solo anno". Ronaldo, baci e abbracci con Florentino Perez

















"È un trofeo super importante che entrerà nella mia bacheca con grande orgoglio - ha sottolineato il portoghese durante la premiazione organizzata al Teatro Reina

Victoria per onorare l'unico calciatore capace di vincere Premier League, Liga e Serie A - Questa città mi ha dato molto anche a livello personale, ho giocato qui nove anni e ho mantenuto un rapporto speciale, spero di tornare presto".

"Se vinceremo la Champions League quest'anno? Non lo so. Ci proveremo, come sempre. È difficile perché tutte le squadre la vogliono. Spero che la vincerà la Juventus. La cosa più importante - ha aggiunto Ronaldo - è che la mia carriera è proseguita bene dopo il Real". "È una delle migliori stagioni che ho fatto, individualmente e collettivamente - ha ribadito CR7 prima di un omaggio a Madrid - Tornare è sempre speciale. Come ho detto e continuerò a dire: è una delle città più belle del mondo, con cui ho un rapporto speciale. Spero di tornarci il prima possibile" ha aggiunto il portoghese.