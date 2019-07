CR7 dà già spettacolo: che slalom tra le pallonate

17/07/2019

Sotto lo sguardo attendo di Sarri, prosegue alla Continassa la preparazione fisica della Juve. E Cristiano Ronaldo è già tra i più brillanti della compagnia bianconera. Come dimostra l'esercizio eseguito sotto le pallonate dei compagni. Stop delicato di sinistro e serpentina incredibile a testa alta per schivare i tiri degli "avversari". CR7 è già in palla. Ma anche Pjanic non se la cava male nello stretto...