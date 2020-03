Coronavirus, l'appello di Ronaldo: "Giocate a casa, giocate per il mondo"

CORONAVIRUS

"Giocate in casa, giocate per il mondo". Cristiano Ronaldo scende di nuovo in campo nella battaglia contro il coronavirus e rinnova l'appello per combattere tutti insieme il Covid-19: "Se mai avete sognato di giocare per milioni di persone nel mondo - ha scritto l'asso portoghese della Juventus sui social dalla sua casa di Madeira - ora è arrivata la vostra occasione".

"Il mondo sta attraversano un momento molto difficile, che richiede la massima prudenza e attenzione da parte di tutti noi - aveva scritto Cristiano Ronaldo qualche giorno fa sempre sui social - Vi parlo oggi non da calciatore, ma come un figlio, un padre, un essere umano coinvolto con questi ultimi sviluppi che stanno colpendo il mondo intero. È importante seguire il consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e degli organi di governo su come gestire la situazione attuale. Proteggere le vite degli uomini deve venire prima di ogni altro interesse".