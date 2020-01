Coppa Italia, Sarri: "Roma meglio in trasferta, sarà una sfida complicata"

VERSO JUVENTUS-ROMA

Dopo la prima mini-fuga in campionato sull'Inter, la Juventus di Sarri torna a giocare la Coppa Italia. All'Allianz Stadium per il quarto di finale arriva la Roma di Fonseca: "Dobbiamo stare attenti perché sarà una partita molto delicata, la Roma va meglio in trasferta". I bianconeri potrebbero schierare il tridente con Douglas Costa: "Possibile, l'importante è avere equilibrio in campo perché loro sanno come metterti in difficoltà".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Che partita si aspetta contro la Roma?

Partita difficile contro una squadra di ottimo livello che per caratteristiche ci può rendere la gara molto difficile. Vanno meglio in trasferta che in casa, lo dicono i numeri.

Riproponibile un tridente con Douglas Costa anche in una sfida con un avversario come contro la Roma?

Penso di sì, l'importante è mantenere ordine ed equilibrio. Dobbiamo studiare qualcosa, ma valuteremo la condizione della squadra prima di decidere la formazione. Al momento non è deciso nemmeno il modulo.

Come stanno Cuadrado e Alex Sandro?

Cuadrado non ha più la febbre, ma si è allenato in palestra. Alex Sandro non ha gravi danni, ma un problema muscolare da valutare. Faremo le nostre considerazioni, Cuadrado penso sia recuperabile.

De Ligt sul centrodestra, come mai?

Bonucci si sente a suo agio anche in quella posizione, presa per giocare con Demiral, e abbiamo deciso di continuare così.

Avete due partite difficile consecutive: si lavora anche in funzione della sfida importante nel weekend?

Sono considerazioni che si possono fare sul singolo, non su cinque giocatori insieme. La partita importante è la prossima, non andiamo a fare valutazioni su blocchi di giocatori, ma su uno se si ritiene particolarmente adatto alla partita successiva.

Ronaldo giocherà? Sei "preoccupato" che vada così bene già a gennaio rispetto al suo periodo migliore che di solito è da febbraio?

Io spero che nel suo bene non ci sia mai fine. Voglio pensare che la mia squadra possa sempre migliorare. Se giocherà valuteremo nella rifinitura, se sta bene può giocare tre partite in una settimana. Parlerò con lui domattina.

Cambierebbe qualcosa rispetto alla sfida di campionato?

Se pensiamo di giocare contro la Roma e non soffrire mai durante la partita, non va bene. I giallorossi sanno mettere in difficoltà chiunque. La Roma ha numeri migliori in trasferta che non in casa e prevedo che ci sarà da soffrire.

Come cambia la Roma senza Dzeko e con Kalinic punta?

Edin è difficile da sostituire, ma Kalinic è un giocatore che a livello di movimenti è importantissimo; attacca profondità e area di rigore, bravo anche nelle acrobazie. E' un attaccante completo anche se nell'ultimo periodo ha avuto difficoltà, dovremo stare attenti.

A centrocampo come gestirà le forze? Rabiot ancora in campo?

Rabiot bisogna vedere come è uscito dall'ultima sfida visto che ha ricevuto un paio di colpi duri. E' un giocatore con qualità fisiche importanti e recupera bene, sta crescendo di condizione. Valutiamo se giocherà con la Roma, sono più ottimista di ieri.

Danilo sta migliorando? Rende meglio a sinistra?

E' un giocatore affidabile e difficilmente sbaglia la partita. Rende bene su entrambe le fasce, a sinistra magari ha più difficoltà in uscita. Ha carattere e personalità ed è una figura importante all'interno dello spogliatoio.

Higuain partirà titolare?

L'ho visto bene, anche in allenamento. Gonzalo è forte, importante per noi. Per motivi di equilibrio facciamo scelte diverse in base alle partite, ma la sua stagione è di ottimo livello pur avendo cambiato un po' le caratteristiche rispetto al passato, giocando più con la squadra rispetto a prima.

Emre Can e Bernardeschi sembrano sul mercato: li consideri al pari degli altri o aspetti novità dal mercato?

Non mi risulta e non mi interessano le voci, se la società non mi dice altrimenti per me loro fanno parte della rosa come tutti gli altri. Non mi risulta che siano coinvolti in trattative di cessione.