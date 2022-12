Juventus: chiesto il rinvio a giudizio per club, Andrea Agnelli e altri 11 indagati

JUVENTUS

Il provvedimento riguarda anche Nedved, Arrivabene e Paratici. Stralciate le posizioni di quattro precedenti indagati

La Procura della Repubblica di Torino ha depositato le richieste di rinvio a giudizio per la Juve, intesa come persona giuridica, Andrea Agnelli e altri 11 indagati nell'ambito dell'inchiesta Prisma. La richiesta, più precisamente, oltre al club e all'ormai ex presidente bianconero riguarda l'ex vice-presidente Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola, Stefano Cerrato, Cesare Gabasio, Maurizio Arrivabene, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Stefania Boschetti e Roberto Grossi. Sono invece stati stralciati i nomi di Paolo Piccatti, Nicoletta Paracchini e Silvia Lirici. La Procura ha altresì rinunciato all’appello contro la decisione del gip di non concedere le misure di custodia cautelare: i pm avevano in precedenza chiesto l’interdizione dalle cariche per Agnelli e altri dirigenti motivandola con il rischio di approvazione di un altro bilancio falsato (reiterazione del reato), esigenza venuta meno con le dimissioni del presidente e del CdA.

Le accuse alla base della richiesta del rinvio a giudizio sono quelle già contenute nell'atto di conclusione delle indagini preliminari: plusvalenze artificiali, notizie false relative al caso stipendi, falso in bilancio, false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e ostacolo alle autorità di vigilanza. Da questo momento il Gup ha cinque giorni per fissare la data dell'udienza - nel limite di 30 giorni - nella quale lo stesso giudice deciderà se avviare il procedimento che porterà al processo o se rigettare la richiesta. La data dell'eventuale processo si conoscerà quindi per forza di cose prima della prossima Assemblea dei Soci convocata per il 18 gennaio 2023, nel corso della quale verranno nominati il nuovo CdA e il nuovo presidente nella persona di Gianluca Ferrero.

