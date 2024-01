Chiesa e McKennie in gruppo, ancora lavoro personalizzato per Rabiot

VERSO INTER-JUVENTUS

I bianconeri stanno preparando la sfida di San Siro sperando di avere al meglio alcune pedine chiave

La Juventus continua il suo lavoro in vista del big-match di domenica sera a San Siro contro l'Inter, una delle partite più importanti dell'intera stagione. L'ultimo allenamento in ordine di tempo si è svolto in mattinata alla Continassa. Federico Chiesa e Weston McKennie hanno lavorato sempre in gruppo, mentre Adrien Rabiot si aggregherà ai compagni nella giornata di giovedì, quando è prevista ancora una sola seduta, ma al pomeriggio. Nell'ultimo allenamento ha svolto ancora un lavoro personalizzato. Moise Kean, dopo il mancato trasferimento all'Atletico Madrid, è rientrato e proseguirà col suo programma di riatletizzazione.

Alla luce della situazione fisica di alcuni giocatori, e della squalifica di Milik, è possibile ipotizzare una formazione che prevede in difesa Gatti, Bremer e Danilo e a centrocampo Cambiaso e Kostic sulle fasce con McKennie, Locatelli e Rabiot centrali. In attacco, scontata la presenza di Vlahovic, è possibile che Allegri parta con Yildiz dal primo minuto per poi dare spazio al rientrante Chiesa a partita in corso.