Calciopoli, il TAR dichiara inammissibile il ricorso della Juventus

Il TAR del Lazio, con sentenza ufficiale, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus verso la decisione di assegnare all'Inter lo scudetto 2005-06, uno dei due (l'altro è stato solo revocato) tolti al club bianconero in seguito ai fatti di Calciopoli. Gli ultimi due procedimenti della Juve, il numero 8897 del 2019 e il numero 1867 del 2020, sono quindi stati respinti non modificando l'assegnazione del titolo ai nerazzurri.