Bufera Massimo Mauro: "Var introdotto per impedire alla Juve di continuare a vincere"

Bufera nello studio di Pressing Lunedì. Massimo Mauro, ex giocatore Juve e ora commentatore tv, riguardo all'episodio del gol annullato ai bianconeri è stato duro: "Il Var è stato introdotto per impedire alla Juventus di continuare a vincere gli scudetti. Poi ne ha vinti quattro consecutivi e tutti hanno capito che vince la più forte". Un intervento a gamba tesa con l'ex centrocampista che ha continuato: "Intendo dire che il Var è stato introdotto con la speranza di dimostrare che la Juve non avrebbe più vinto".