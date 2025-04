Bremer: "Volevo lo scudetto, è una storia che devo ancora scrivere alla Juve"

Gleison Bremer sta recuperando dalla rottura del legamento crociato che gli ha fatto terminare in anticipo questa stagione - almeno quella che si chiude col campionato - ma pensa già agli obiettivi futuri con la maglia della Juve. Parlando nel suo podcast Bremer Inside, il difensore brasiliano prima rivolge uno sguardo al passato ("Il momento più bello è stato l'anno scorso quando abbiamo vinto la Coppa Italia") per poi pensare ai prossimi traguardi: "Volevo giocare per cercare di vincere il campionato e qualcosa di ancora più grande ma è una storia che devo ancora scrivere qui alla Juventus. Purtroppo poi mi sono infortunato ma tornerò più forte e daremo molte gioie ai tifosi, vinceremo grandi titoli".