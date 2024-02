Da Bremer a Brehme. Anche il difensore della Juventus ha voluto omaggiare l'ex Inter, a cui il papà si è ispirato per dargli il nome: "Eri l'idolo di mio papà, che ha voluto chiamarmi come te - le parole del bianconero, il cui nome completo è Gleison Bremer Silva Nascimento -. Per me resterai sempre un esempio di sportività. Ciao Andy!".