Bonucci sul caso Juve-Inter: "Le immagini parlano chiaro"

LA POLEMICA

Il difensore bianconero ha parlato della bufera intorno alla semifinale di ritorno di coppa Italia

"C'è poco da aggiungere, le immagini hanno parlato chiaro. Quello che è successo è brutto ma non sta a me giudicare perché sia successo né tantomeno quello che è stato fatto o non è stato fatto: le immagini sono lì". Nell'intervista in esclusiva concessa a Sky, Leonardo Bonucci è tornato sull'argomento del giorno: le varie liti che hanno fatto da corollario al ritorno della semifinale di coppa Italia tra Juve e Inter.

"Noi dobbiamo essere sempre da esempio - ha aggiunto Bonucci - ma a volte diventa difficile in certe situazioni. Quando scendi in campo la situazione ambientale ti condiziona ma, pur premettendo che noi dobbiamo essere un esempio, in alcuni momenti, in alcune partite, la tensione, l'adrenalina, la posta in palio, ti fanno essere qualcosa di diverso rispetto a quello che vorresti essere. Può capitare che succedano cose così, amplificate dal fatto che lo stadio è vuoto e i microfoni a bordocampo captano perfino gli starnuti... Bisognerebbe cercare di enfatizzare meno quello che succede, perché sfido chiunque a non avere momenti di tensione in campo lavorativo. Siamo esseri umani anche se dobbiamo essere da esempio è ovvio che a volte ci possano essere delle situazioni che possono sfuggire di mano. Con lo stadio pieno nessuno avrebbe sentito. Quindi cerchiamo di essere più attenti ma non è niente di nuovo, purtroppo in uno sport dove c'è adrenalina, dove la posta in palio è alta, può succedere di incappare in situazioni così spiacevoli".