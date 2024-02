Bonucci rinuncia al ricorso arbitrale contro la Juventus: niente tribunale, è pace

© Getty Images

La storia tra la Juventus e Leonardo Bonucci non finirà in tribunale. Dopo l'addio 'obbligato' della scorsa estate nonostante un altro anno di contratto (i bianconeri gli avevano comunicato l'esclusione dal progetto in caso di permanenza), e una delusione mai celata dal 36enne adesso al Fenerbahce, i cocci vanno ricomponendosi. L'esperto centrale infatti, ha rinunciato al ricorso arbitrale promosso verso i piemontesi rei, a giudizio del classe 1987, di averlo messo ingiustamente fuori rosa. Tra la Juventus e Bonucci quindi, è scoppiata la pace.