Bilancio Juventus 2023/24: si va verso un rosso di 176 milioni di euro

PERDITE

Il club bianconero va verso il settimo bilancio in perdita consecutivo

Il bilancio 2023/24 della Juventus sarà chiuso con un rosso di 176 milioni di euro. Questo è quanto è emerso dalla semestrale di Exor, la holding di proprietà Agnelli-Elkann che controlla il 65.4% del club piemontese. Dai documenti pubblicati si evince che la Juventus ha chiuso il secondo semestre con perdite per 81 milioni di euro alle quali vanno aggiunti i 95 milioni di euro registrati in rosso nei primi sei mesi della stagione calcistica. Sommando i valori il bilancio della Juventus al 30 giugno 2024, alla chiusura della scorsa stagione, è di circa 176 milioni di euro.

I dati potranno variare leggermente come già accaduto negli anni scorsi, ma quelli utilizzati da Exor per la stesura del proprio bilancio consolidato sono sempre stati un indicatore piuttosto attendibile dell'andamento del club bianconero. Il CdA della Juventus si riunirà nei prossimi giorni per approvare il bilancio al 30 giugno 2024 e solo in quell'occasione si conosceranno con esattezza i dati e l'entità della perdita stagionale.

Qualora le stime di perdita venissero confermate, per la Juventus si tratterebbe di un rosso maggiore rispetto alla stagione precedente (-123 milioni) nonché il settimo bilancio consecutivo in perdita. Nei dati emersi da Exor si registra un incremento dei ricavi nel secondo semestre rispetto al primo (da 190,6 milioni a 231) con un fatturato complessivo di circa 421 milioni contro i 507 della stagione 2022/23.