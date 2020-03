Atalanta in Champions, Agnelli chiama Percassi per ricucire

ATALANTA E CHAMPIONS

L'uscita di Andrea Agnelli sul diritto o meno dell'Atalanta a stare in Champions League ha deluso Antonio Percassi tanto che il presidente della Juventus si è affrettato a chiarire le parole dette al summit londinese di ieri con una telefonata al suo collega nerazzurro. In sostanza Agnelli ha ribadito a Percassi che non voleva attaccare il club orobico bensì evidenziare la necessità di rivedere il meccanismo di accesso alle coppe europee. Porte chiuse ma non solo

Il contatto telefonico, come riporta La Gazzetta dello Sport, è servito per ricucire vista l'amarezza nerazzurra per l'uscita del numero uno bianconero, in un momento in cui l'Atalanta sta scrivendo la storia proprio in Champions League esportando sia risultati che bel gioco e valorizzando il calcio italiano. L'Atalanta dal canto suo non ha rilasciato comunicati ufficiali sia dopo le parole di Agnelli che dopo la telefonata chiarificatrice.