Arrivabene, stoccata a Pogba: "Situazione non ideale né per noi né per lui"

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juve, non le manda a dire a Paul Pogba, finito sotto i ferri dopo aver provato a guarire dal problema al ginocchio con una terapia conservativa di 40 giorni: "Io non voglio guardare al passato con delle polemiche - dice -, avevano deciso per una terapia conservativa, ora non è una situazione ideale né per noi né per lui ma guardiamo al futuro. Si parla di un rientro per il Mondiale, ma io spero, nell'interesse della Juventus, che rientri il più presto possibile per darci una mano. Quando una persona deve decidere se farsi mettere i ferri addosso ci pensa due volte, noi conosciamo la sua opinione e la rispettiamo ma dobbiamo voltare pagina e andare avanti".