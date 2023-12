Andrea Agnelli compie 48 anni, il post della Juventus scatena i social

La Juventus non dimentica Andrea Agnelli e nel giorno del suo 48esimo compleanno omaggia l'ex presidente con un post sui propri profili social ("19 trofei conquistati insieme. Buon compleanno Andrea!") che è diventato subito virale scatenando i tifosi che hanno commentato in massa. Molti sono positivi, ricordano l'inaugurazione dello Stadium e i 19 trofei conquistati dall'ex presidente, ma non mancano le reazioni dei tifosi più delusi, che accusano Agnelli di essere il principale colpevole della flessione avuta dal club e delle vicende extra calcistiche che lo hanno interessato.