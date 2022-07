Amichevoli, Juventus-Guadalajara 2-0: Allegri inizia con una vittoria

CHIVAS BATTUTO 2-0

A Las Vegas, decidono i gol di Da Graca e Compagnon. Di Maria e Pogba in campo nel primo tempo

Inizia con una vittoria la nuova stagione della Juventus: a Las Vegas, i bianconeri battono 2-0 il Chivas Guadalajara con due reti rispettivamente ad inizio e fine partita. Il match si sblocca con il tap-in da pochi passi di Da Graca al 10', poi è Compagnon, all'80', a chiudere i giochi in contropiede. Allegri schiera nel primo tempo i nuovi acquisti Pogba e Di Maria, che batte il corner da cui nasce il momentaneo 1-0.

La Juventus comincia la sua nuova stagione con una vittoria: 2-0 al Chivas Guadalajara nel primo test della formazione di Massimiliano Allegri, che a Las Vegas batte i messicani con un gol per tempo, e in apertura e chiusura di match. Il tecnico bianconero parte subito con i due nuovi acquisti Di Maria e Pogba, in campo dal primo minuto insieme a tanti altri big: Szczesny, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Locatelli e Kean. Il match si sblocca al 10': proprio l'argentino batte il corner da cui nasce l'1-0, con Gatti che si fa parare il colpo di testa da Aguilar e Da Graca veloce e letale nel segnare da pochi passi. Il 2-0 potrebbe arrivare già nel primo tempo, ma il pallonetto dalla lunga distanza di Fagioli sfiora l'incrocio dei pali, mentre Szczesny è attento su Zaldivar.

Nella ripresa, l'allenatore bianconero cambia interamente l'undici titolare, inserendo Perin, Luca Pellegrini, Rugani, Zakaria, Rovella e, soprattutto, l'altro nuovo acquisto Bremer. Il Chivas va vicino al pareggio con il destro di Cisneros di poco a lato, mentre Perin è attento su Vega. Il match si chiude allora all'80': contropiede perfetto dei bianconeri, che portano al tiro Compagnon, bravo a fintare di sinistro e concludere di destro sul primo palo. Finisce dunque 2-0 e buona la prima per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che riesce a far mettere minuti preziosi nelle gambe a tutti i big: Pogba, Di Maria e Bremer su tutti.

IL TABELLINO