Pro o contro Allegri? Il tifo Juve arriva a Times Square

Massimiliano Allegri per la seconda volta a New York in pochi giorni. No, non è una notizia di mercato ma una specie di "sfida" tra i detrattori e i sostenitori dell'allenatore della Juventus. Il tutto proiettato su un maxi-schermo posizionato a Times Square, sul quale (pagando circa 40 euro per un videomessaggio di 15 secondi) si può mostrare qualsiasi cosa si voglia. Qualche giorno fa era stato il turno dell'Allegri-out, commissionato da un tifoso bianconero francese evidentemente deluso dal tecnico livornese, questa volta in difesa di Max è arrivato un messaggio positivo: "Leggenda: 405 partite. 267 vittorie. 11 trofei. Tra i 3 migliori allenatori che la Juve abbia mai avuto. L'unico allenatore a rappresentare bene la Juventus in Europa dai tempi di Lippi. Rispetto".