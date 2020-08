Agnelli: "Stagione agrodolce, ci prenderemo qualche giorno per riflettere"

IL PRESIDENTE

Come di consueto, Andrea Agnelli si è presentato per fare il bilancio stagionale della Juve. "Uscire in questo modo ci deve lasciare tutti quanti delusi, quindi ci prenderemo qualche giorno. Faremo delle valutazioni per capire come affrontare la prossima stagione con un rinnovato entusiasmo. Riguarda anche l'allenatore? Certo, assolutamente, io faccio un discorso di società", ha detto il presidente bianconero dopo l'eliminazione da parte del Lione. Pjanic: "Eliminazione difficile da accettare"

Il bilancio "in Champions League è deludente, per noi, per i giocatori, per i tifosi. Perché se prima avevamo un sogno oggi abbiamo un obiettivo, Il bilancio è agrodolce. E' stata una stagione difficilissima, abbiamo ottenuto grande risultato con nono scudetto consecutivo.. Sarri è arrivato dalle categorie più basse fino alla vetta d'Italia. La pagina scritta da Maurizio Sarri è stata storica in Italia", ha aggiunto,

Sul futuro di Cristiano Ronaldo, che secondo qualcuno sarebbe stato vicino al Psg: "Cristiano è un pilastro della Juventus Mi risulta che il racconto del giornalista in questione sia frutto di una intervista di qualche mese fa. E pubblicato contestualmente con la partita dei francesi".

Poi ribadisce: "Dobbiamo ripartire con rinnovato entusiasmo, senza, però, dare per scontato che si vinca in Italia. Il bilancio si fa con allenatore, staff, non ci si può focalizzare solo sull'obiettivo mancato. Una stagione è fatta di più obiettivi, per questo dico agrodolce. Faremo valutazioni su come ritrovare entusiasmo per la prossima stagione con voglia di vincere in tutti i camp".

Paratici e Nedved non sembrano essere in discussione: "Le riflessioni coinvolgono anche l'area tecnica? Ho un gruppo dirigente forte e affiatato, me lo tengo stretto. Qualche giorno fa ho fatto i complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini per come hanno saputo gestire un anno come questo. Ribadisco i complimenti e la stima che ho per questo gruppo dirigente che assieme continuano a perseguire obiettivi che in questo momento devono essere perseguiti dalla Juventus".