Juventus, Yildiz: "Non sapevo che non avrei giocato, contento di aver aiutato la squadra"

"Prima della partita non sapevo di non giocare, ma questa è una decisione di Spalletti. Sono contento della vittoria e di aver aiutato un po' la squadra". Kenan Yildiz è stato il protagonista della vittoria della Juve sul campo del Bodo/Glimt. Il suo ingresso in campo a inizio ripresa al posto di Adzic ha cambiato il volto della squadra bianconera. "Peccato per il gol annullato a Miretti - ha detto l'attaccante bianconero a Sky dopo la gara - Ha fatto una bella partita e il mio assist sarebbe stata la ciliegina sulla torta”.