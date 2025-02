Juventus, Vlahovic: "Dobbiamo chiuderle prima, io sempre a disposizione"

Dusan Vlahovic ha commentato così la vittoria della sua Juve a Cagliari e il suo ritorno al gol: "L'importante è che abbiamo vinto. Sono contento per il gol ma l'importante è che abbiamo vinto - le sue parole a Dazn -. L'esultanza col tiro a canestro? Era per i fisioterapisti, me lo avevano chiesto e l'ho fatto, abbiamo una cosa in comune. Io sto vivendo tutto con serenità, sono un professionista e mi metto a disposizione del mister, cerco sempre di fare il massimo anche quando entro a gara in corso. Se vogliamo crescere come squadra non possiamo soffrire tutto il secondo tempo. Questo è un campo difficile ma dobbiamo fare questo step ulteriore. Dobbiamo chiudere prima la partita perché il Cagliari è stato molto pericoloso".