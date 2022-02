Juventus-Torino, vietato sbagliare: Vlahovic sfida Belotti

STASERA JUVENTUS-TORINO

Allegri costretto a vincere per non rischiare di perdere il quarto posto, ma i granata non sono mai stati così competitivi come in questa stagione

Non sarà un derby come un altro, questo è poco ma sicuro. Non solo perché le distanze, in questa stagione particolare sia per i bianconeri che per i granata si sono accorciate, ma anche, se non soprattutto, perché in casa Juve la rincorsa a un posto in Champions passa necessariamente per la sfida dello Stadium contro il Torino di Juric. E non sarà un passaggio banale. Testa e gambe, perché le alternative sono zero, con il Villarreal sullo sfondo e la necessità di non dilapidare il piccolo vantaggio che il pari con l'Atalanta ha dato alla banda di Allegri nella corsa, almeno, al quarto posto. Allegri, appunto, che a quanto pare non sembra intenzionato a fare sconti in termini di formazione: giocheranno i migliori, da Cuadrado a De Ligt (con Rugani, Bonucci è ko), fino a Zakaria e al tridente dei sogni formato da Dybala, Vlahovic e Morata. ipp

Dall'altra parte della barricata, invece, la buona notizia è il rientro dal primo minuto di capitan Belotti. Sarà lui a guidare l'attacco di Juric, che cercherà di sostenere il Gallo con Pobega e Brekalo e affiderà la cura di Vlahovic a Bremer, uno che ha fatto penare, e parecchio, un po' tutti i migliori attaccanti del campionato.

Detto che il derby resta una partita a parte, sulla carta la squadra che sta meglio è la Juve, ma per quanto possa essere lontano l'impegno di Champions, la difficoltà maggiore per Allegri sarà proprio quella di tenere la barra della squadra dritta in vista di una sfida, quella con il Villarreal, che per diversi motivi è considerata più attraente - e importante - dalla squadra. In questo senso Juric è più che avvantaggiato: per il Torino il derby è la partita dell'anno e la sensazione, tra i granata, è che questa possa essere la volta buona per ritrovare un risultato positivo dopo anni di patimento.

Ma questa storia la si conoscerà solo questa sera: l'appuntamento è per le 20.45 all'Allianz Stadium. Quel che è certo è che non sarà un derby come un altro: perdere, più che mai, è vietato.