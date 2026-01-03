Juventus, Spalletti: "David cecchino incredibile, dispiace che non sia tranquillo"

© Getty Images
Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida dello Stadium contro il Lecce: "Cambia il colore delle maglie, ma non il nostro: noi ci chiamiamo Juventus non per caso. Dobbiamo avere prima di tutto rispetto degli avversari, poi dei tifosi e della storia che abbiamo. Dobbiamo fare la nostra partita, loro oggi si meritano di giocare in un clima come questo perché hanno lavorato in maniera corretta e devono godersi questa atmosfera".
Poi su David: "David sta benissimo, è un ragazzo serissimo, un professionista top: ha questa capacità di entrare in relazione in qualsiasi zona del campo si trovi con i compagni in ogni zona ed è un cecchino d'area di rigore incredibile. Dispiace che per il momento non sia così tranquillo da far vedere le sue qualità ma è veramente un finalizzatore top".