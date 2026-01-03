Juventus, Spalletti: "David cecchino incredibile, dispiace che non sia tranquillo"

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida dello Stadium contro il Lecce: "Cambia il colore delle maglie, ma non il nostro: noi ci chiamiamo Juventus non per caso. Dobbiamo avere prima di tutto rispetto degli avversari, poi dei tifosi e della storia che abbiamo. Dobbiamo fare la nostra partita, loro oggi si meritano di giocare in un clima come questo perché hanno lavorato in maniera corretta e devono godersi questa atmosfera".