Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juventus, Spalletti: "David cecchino incredibile, dispiace che non sia tranquillo"

03 Gen 2026 - 18:13
© Getty Images

© Getty Images

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida dello Stadium contro il Lecce: "Cambia il colore delle maglie, ma non il nostro: noi ci chiamiamo Juventus non per caso. Dobbiamo avere prima di tutto rispetto degli avversari, poi dei tifosi e della storia che abbiamo. Dobbiamo fare la nostra partita, loro oggi si meritano di giocare in un clima come questo perché hanno lavorato in maniera corretta e devono godersi questa atmosfera". 

Poi su David: "David sta benissimo, è un ragazzo serissimo, un professionista top: ha questa capacità di entrare in relazione in qualsiasi zona del campo si trovi con i compagni in ogni zona ed è un cecchino d'area di rigore incredibile. Dispiace che per il momento non sia così tranquillo da far vedere le sue qualità ma è veramente un finalizzatore top".

Ultimi video

00:45
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

05:24
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

02:01
Salvezza, c'è Genoa-Pisa

Salvezza, c'è Genoa-Pisa

01:17
Domani Lazio-Napoli

Domani Lazio-Napoli

03:02
Inter, la carica di Pio

Inter, la carica di Pio

02:00
Stasera Atalanta-Roma

Stasera Atalanta-Roma

02:15
Gasp, emozione ritorno

Gasp, emozione ritorno

02:21
Oggi Juventus-Lecce

Oggi Juventus-Lecce

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

01:15
DICH CUESTA PRE SASSUOLO PER SITO 2/1 DICH

"Cuesta: "Dobbiamo dare continuità"

01:56
DICH GASPERINI PRE ATALANTA PER SITO 2/1 DICH

Gasperini e l'emozione del ritorno: "Vi racconto la mia Bergamo"

00:45
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:48
Il rigore per la Juve fa discutere, Marelli: "Decisione non facile, ma Collu ha sbagliato l'annuncio"
19:20
Coppa d'Africa: il Senegal piega il Sudan 3-1 e vola ai quarti
19:14
L'assessore: "Firenze ha tradizione pace, non si strumentalizzi su Solomon"
19:09
Pisa, Gilardino: "Bravi a recuperare ma dovevamo fare di più"
19:05
Genoa, De Rossi: "Partita che dovevamo dominare, pareggio giusto"