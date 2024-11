JUVENTUS, SAVONA: "THIAGO MOLTA MI DÀ SPAZIO E IO CERCHERÒ DI RIPAGARLO"

"Obiettivo della Juventus è arrivare il più in alto possibile in classifica. Lavoriamo per questo. Ma ora il mio pensiero è solo per la nazionale". Così Nicolò Savona, 21enne difensore della Juventus, oggi al centro tecnico federale di Coverciano, dove per la prima volta è in ritiro con la Nazionale maggiore, in vista delle prossime due partite di Nation League che vedranno gli azzurri di Spalletti affrontare il Belgio, giovedì 14 novembre a Bruxelles, e la Francia, domenica 17 novembre a Milano. Riferendosi ancora alla stagione in bianconero, Savona aggiunge: "Il mister parla molto e si focalizza sull'atteggiamento di ogni singolo. Vuole vederci allegri e sereni. Siamo una squadra molto giovane e forte. Il mister mi sta dando molto spazio e cercherò di ripagarlo".