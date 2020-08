Juventus, Pjanic saluta: "Rimarrai sempre nel mio cuore"

L'ultima, amara, è stata ieri contro il Lione con il triste addio al sogno Champions League. Per Miralem Pjanic è tempo di saluti perché ormai è un giocatore del Barcellona che stasera tiferà guardando la tv. Ma l'amore per i bianconeri è e rimane intatto. Il suo messaggio di saluto alla Juve lo lascia ai social: "Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque mi condurrà la nuova strada", ha scritto congedandosi il bosniaco.