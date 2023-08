La dichiarazione

L'ala dei bianconeri ha parlato dopo la vittoria 3-0 con l'Udinese, commentando lo stile di gioco adottato

© Getty Images Nel post partita di Udinese-Juventus 0-3 Federico Chiesa ha parlato a Dazn: "Oggi abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo siamo stati molto intensi, siamo andati a prenderli alti, dobbiamo giocare così, questo è il calcio moderno, dobbiamo andare a prendere alti le squadre, fare pressione, non chiuderci sempre dietro ed essere anche propositivi e oggi l'abbiamo dimostrato."

Messaggio? Frecciatina? Non si saprà mai, però le parole di Chiesa risultano chiare e portano il messaggio, già espresso in altre occasioni da altri giocatori, che uno stile più spregiudicato e volitivo è possibile con questo livello di talento in rosa. La Juve, contro l'Udinese, è apparsa trasformata: aggressività, gioco corto, recupero palla rapido e pressione costante sia sul portatore sia sulle seconde palle. Senza le coppe a drenare energie, i bianconeri sono pronti a cambiare pelle e mettere in campo tutte le proprie qualità durante la stagione.