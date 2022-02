Juventus, nessuna lesione per Dybala ma niente Champions per precauzione

Nessuna lesione ai flessori della coscia sinistra, solo un affaticamento muscolare: in attesa del comunicato ufficiale, è questo quanto trapela dal JMedical in merito agli esami strumentali svolti in mattinata da Paulo Dybala. L'attaccante della Juve, costretto a lasciare anzitempo il campo nel derby contro il Torino, dovrebbe essersi dunque fermato in tempo, evitando problemi più seri: tuttavia la sua presenza martedì sera in Spagna nell'andata degli ottavi di Champions contro il Villarreal resta in fortissimo dubbio. E' anzi quanto mai probabile che Allegri non lo rischi, per evitare possibili complicazioni come invece già accaduto in una stagione sin qui piuttosto tormentata in quanto a infortuni per l'argentino.