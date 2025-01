Juventus, Locatelli: "Buon pareggio, ma potevamo fare di più. A Napoli per vincere"

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky, dopo lo 0-0 in Champions League contro il Club Brugge: "E' stata una partita difficile, loro l'hanno preparata molto bene. Erano chiusi, ma pressavano bene. Siamo qualificati ai playoff, ma col Benfica vogliamo vincere. Buona partita e buon punto, ma potevamo fare di più. Abbiamo provato cose nuove, che ci stanno venendo abbastanza bene e fa tutto parte di un percorso. Con il Napoli sarà una bellissima partita, loro sono una grande squadra come noi. Andremo là per vincere, ci riposiamo due giorni e poi saremo pronti".