Calcio

Juventus, Kalulu: "Col Pafos vogliamo fare bene, è una sfida importante. Bremer? Il suo ritorno fa piacere a tutti"

09 Dic 2025 - 18:13
"Siamo vogliosi di fare bene: ci aspetta una partita importante, la testa è su questa sfida": così il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Pafos. "Dopo ogni partita bisogna prendere lezioni per andare avanti - l'analisi del centrale dopo la sconfitta rimediata a Napoli in campionato - e domenica è successo ciò che è successo, ne abbiamo parlato tra di noi per prendere spunti positivi e lavorare su ciò che non ha funzionato". Gleison Bremer è sempre più vicino al rientro: "Siamo un gruppo unito, quando uno è infortunato è difficile per tutti perciò riaverlo con noi è un grande piacere anche perché ha esperienza e ci darà una grande mano" dichiara il francese sul compagno di reparto.

