Juventus-Juventus NG, le formazioni ufficiali: Vlahovic parte dall'inizio

Sono state ufficializzate le formazioni ufficiali dell'amichevole in famiglia tra Juventus e Juventus Next Gen. Tra i bianconeri, spicca la presenza di Dusan Vlahovic dal primo minuto, con Douglas Luiz che giocherà alle spalle del serbo assieme a Miretti.
JUVENTUS (3-4-2-1): Pinsoglio; Gatti, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, Koopmeiners, McKennie, Kostic; Miretti, Douglas Luiz; Vlahovic. All.: Tudor
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Mangiapoco; Pedro Felipe, Owusu, Faticanti, Guerra, Vacca, Scaglia, Turicchia, Pietrelli, Cudrig, Adzic. All.: Brambilla.
