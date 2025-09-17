Juventus, Bremer: "Gara sofferta, punto di carattere"

"Partita sofferta ma portiamo il primo punto a casa con carattere: continuiamo a lavorare per crescere come squadra. Insieme, fino alla fine": con questo messaggio social, il difensore della Juventus Gleison Bremer ha commentato lo spettacolare 4-4 contro il Borussia Dortmund all'esordio stagionale in Champions League. Anche Manuel Locatelli ha voluto sottolineare la forza del gruppo: "Abbiamo mostrato il carattere che ci contraddistingue: lottare fino all'ultimo secondo, senza mai mollare" ha scritto il capitano su Instagram, esaltando la squadra che è riuscita pareggiare nonostante si trovasse in svantaggio per 2-4 in pieno recupero. "Fino alla fine" il post di Dusan Vlahovic, grande protagonista con una doppietta e un assist partendo dalla panchina.