Kolo Muani è il solito, Douglas Luiz incanta, Yildiz è tornato: come arriva la Juve all'esordio con il Frosinone

Il primo, grande e fondamentale sorriso per il tecnico di Certaldo è finalmente un Kenan Yildiz tirato a lucido: il turco classe 2005, sin dai primi istanti del match, ha messo in mostra una buona condizione fisica. Non una cosa da poco, perché la tendinopatia rotulea che l'aveva tormentato nei mesi scorsi e gli aveva contestualmente rovinato il Mondiale era una cosa seria. Sia Yildiz che Conceiçao hanno fatto sul serio sin dai primi minuti: dribbling, idee, creatività e un supporto costante alla manovra. L'altra grande notizia positiva per Spalletti è un eccellente, ed era ora, Douglas Luiz. Proprio il brasiliano, che sembra essere tornato lo stantuffo di qualità e quantità dei tempi della Premier, trova con un bel filtrante Conceiçao in area che sottoporta è freddo e lucido e sblocca il match. Il precampionato del mediano verdeoro è stato di alto livello, sia in interdizione che in impostazione che nell'ultimo passaggio. A litigare con il gol, invece, è Randal Kolo Muani: il grande acquisto del mercato bianconero ha duellato per tutta la partita col giovane portiere Radu, che nel primo tempo gli ha sventato una clamorosa doppia occasione da gol con due parate enormi prima e poi lo ha chiuso con una uscita perfetta parandogli un'altra bordata a mano aperta. La prestazione del francese, però, è stata come sempre positiva sia in supporto alla manovra, sia in aiuto al centrocampo. Il gol lo ritroverà, c'è poco da preoccuparsi perché il giocatore c'è e l'ha dimostrato. Il raddoppio bianconero è arrivato con una spettacolare azione, ça va sans dire, del numero 10 bianconero: Yildiz ha ricevuto palla, ha puntato in maniera aggressiva la porta, disorientato due avversari e una volta presa la linea di fondo servito un cadeau solo da scartare a McKennie. 2-0. Il resto della partita, durata 45 minuti, è stata accademia e gestione. Eppure, anche in un pomeriggio così sereno, qualcosa da aggiustare c'è stato.