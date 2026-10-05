Italia, Romano: "Non ho ascoltato le critiche, aiutato da squadra e staff"

05 Ott 2026 - 23:10
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"Ho pensato solo a giocare bene e a dare il massimo, bello aver finito anche con l'assist. Posso giocare da play ma anche da mezzala, cerco solo a dare il massimo per aiutare la squadra". Così Alessandro Romano commenta la vittoria della Nazionale contro la Turchia in Nations League. "Le critiche? Non ho letto niente, ma fa parte dello sport. Ho reagito bene, tenuto la testa bassa e lavorato. Sia lo staff che la squadra mi hanno aiutato in campo e fuori, ma sono giovane e ho ancora tanto margine di crescita. Tutto con calma, ora torno a Cagliari", ha aggiunto alla Rai il giovane centrocampista che ha poi ribadito la convinzione nella scelta della maglia azzurra. "Sempre".

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