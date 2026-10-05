Italia, Calafiori: "C'è idea collettiva, siamo a buon punto"

05 Ott 2026 - 23:12
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"C'è qualcosa di scritto per me in questa città e in questo stadio, dove avevo anche esordito e fatto il primo gol. È stata una emozione difficile da spiegare". Così Riccardo Calafiori commenta la vittoria dell'Italia contro la Turchia in Nations League. "Abbiamo reagito nella maniera giusta, una partita diversa da quella in Turchia. A volte ci hanno sorpreso, ma alla fine penso abbiamo vinto meritatamente", ha aggiunto alla Rai. "C'è un'idea collettiva, propositiva, come piace a me. In tre giorni non si può vedere l'idea del mister ma piano piano stiamo lavorando, non abbiamo risolto tutto ma siamo a buon punto. Ora ci andiamo a giocare queste due partite con Francia e Belgio", ha detto il difensore dell'Arsenal. "I gol? L'anno scorso sono stato sfortunato perchè potevo farne di più, i numeri mi interessano ma conta l'apporto che posso dare alla squadra. L'importante è stare bene", ha concluso. 

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