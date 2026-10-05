Italia U21, il ministro Abodi: "Il nostro calcio sta meglio di come sembra"

05 Ott 2026 - 20:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"E' una bellissima sensazione": così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, stasera allo stadio Adriatico di Pescara al 91' di Italia-Polonia under 21, parlando della rotonda vittoria degli azzurrini di Silvio Baldini. "Una squadra che è un gruppo, che si vede ha un maestro che organizza, guida, motiva, segue, ama il suo lavoro, la maglia azzurra. Nulla succede per caso. Si cominciano a vedere anche embrioni di talenti che cominciano a crescere, a 21 anni e anche prima si comincia a capire chi può fare, c'è chi può fare molta strada". Il calcio italiano, aggiunge Abodi rispondendo ai cronisti, "sta meglio di quanto sembri, quindi sta a noi tirar fuori il meglio, ognuno nel proprio ruolo. Io sto fuori dalla dinamica sportiva in senso stretto, però ho il dovere di cercare di fare le cose che possono servire al sistema per migliorare. Questo è l'obiettivo e ci sono dei buoni presupposti, l'abbiamo visto stasera, lo vedremo sicuramente più tardi, l'abbiamo già visto nei giorni scorsi, quindi io sono molto fiducioso e ho molto rispetto, affetto e amore per la maglia azzurra".

Ultimi video

02:30
Vecchie glorie Juventus

Vecchie glorie Juventus

01:05
DICH MANCINI POST TURCHIA X SITO DICH

Mancini: "Ho sempre pensato di fare 7 punti"

00:51
DICH DANIEL MALDINI POST TURCHIA X SITO DICH

Maldini: "Abbiamo lavorato per arrivare secondi"

00:54
DICH ROMANO POST TURCHIA X SITO DICH

Romano: "Abbiamo reagito bene, la Nazionale me la son goduta"

01:29
SRV RULLO INTER LAUTARO A CACCIA DI RECORD 5/10 SRV

Inter, Lautaro a caccia di un doppio record

01:49
SRV RULLO JUVE LA RIPARTENZA (CON KOOPMEINERS) 5/10 SRV

Juve, Spalletti riparte: Koopmeiners uomo in più?

01:40
SRV RULLO FIGC-MALAGO MARTEDI ORA DELLA VERITA 05/10 SRV

Figc, domani si decide. Lo scenario su Malagò

02:09
I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

02:38
Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

01:07
Italia, quale formazione contro la Turchia

Italia, quale formazione contro la Turchia

01:38
Hutchinson vota Milan

Milan, Hutchinson: "Mi sto divertendo, ho un obiettivo". E svela il suo soprannome

01:37
Figc, domani il voto

Figc, domani il voto

01:41
Il metodo Fabregas

Il metodo Fabregas

01:49
Gattuso a tutto campo

Gattuso a tutto campo

01:46
De Bruyne all'attacco

De Bruyne all'attacco

02:30
Vecchie glorie Juventus

Vecchie glorie Juventus

I più visti di Calcio

DICH MANCINI SU DONNARUMMA 2/10 DICH

Donnarumma salva l'Italia, Mancini: "Gigio è il miglior portiere al mondo per questo"

ONE TO ONE MANCINI PRE TURCHIA 4/10 DICH

Italia, Mancini: "Bisogna credere di poter arrivare a qualunque risultato"

MCH GOL OSSOLA MILAN-PADOVA 3/10 MCH

In attesa di Ramos, il Milan si gode il gol di Ossola

RULLO/13 SRV JUVENTUS-CREMONESE 2/10 SRV

Juve, ko in amichevole con la Cremonese: Spalletti sperimenta, gol e analisi

Caso CR7, interviene anche Georgina: duro post contro il ct del Portogallo. Poi cancella tutto

RULLO DICH MANCINI 2/10 SRV

Mancini sorride: "Ulteriore passo in avanti, non era semplice"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:53
Italia, Scamacca: "Era importantissimo vincere"
21:33
Nations League, Italia-Turchia 1-0 all'intervallo
20:59
Italia U21, il ministro Abodi: "Il nostro calcio sta meglio di come sembra"
20:55
Frosinone, Alvini perde Birligea a causa di uno stiramento
20:27
Italia U21, Malagò: "Complimenti a Baldini, costruiamo il futuro"