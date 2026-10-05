Italia U21, il ministro Abodi: "Il nostro calcio sta meglio di come sembra"

"E' una bellissima sensazione": così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, stasera allo stadio Adriatico di Pescara al 91' di Italia-Polonia under 21, parlando della rotonda vittoria degli azzurrini di Silvio Baldini. "Una squadra che è un gruppo, che si vede ha un maestro che organizza, guida, motiva, segue, ama il suo lavoro, la maglia azzurra. Nulla succede per caso. Si cominciano a vedere anche embrioni di talenti che cominciano a crescere, a 21 anni e anche prima si comincia a capire chi può fare, c'è chi può fare molta strada". Il calcio italiano, aggiunge Abodi rispondendo ai cronisti, "sta meglio di quanto sembri, quindi sta a noi tirar fuori il meglio, ognuno nel proprio ruolo. Io sto fuori dalla dinamica sportiva in senso stretto, però ho il dovere di cercare di fare le cose che possono servire al sistema per migliorare. Questo è l'obiettivo e ci sono dei buoni presupposti, l'abbiamo visto stasera, lo vedremo sicuramente più tardi, l'abbiamo già visto nei giorni scorsi, quindi io sono molto fiducioso e ho molto rispetto, affetto e amore per la maglia azzurra".