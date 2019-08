"E' stata una partita difficile, fisica: alla fine le due squadre hanno perso un po' di forza, come è normale che sia. Dobbiamo migliorare a livello di condizione fisica, ma siamo sulla strada giusta": così a fine partita il giocatore della Juventus, Alex Sandro, commenta la vittoria in casa del Parma. "Che cosa ci dirà Sarri? Ci farà i complimenti - dice - Abbiamo colto tre punti importantissimi, giocare a Parma è sempre difficilissimo per la Juve".