Archiviata la gara di Firenze contro la Viola, la Juve è tornata subito in campo per cominciare a preparare la sfida d'esordio in Champions League a Madrid contro l'Atletico, in programma mercoledì sera. Il menu dell'allenamento odierno ha previsto scarico per chi è stato maggiormente impegnato al Franchi, lavoro in campo per il resto del gruppo. Domani l'appuntamento per l'allenamento dell'antivigilia di Champions è fissato per il pomeriggio.