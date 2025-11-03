Logo SportMediaset

Calcio

Juve, Yildiz regolarmente in campo per la rifinitura pre-Sporting

03 Nov 2025 - 16:22
La Juventus è in campo alla Continassa per sostenere la rifinitura alla vigilia della quarta giornata di Champions League. Domani all'Allianz Stadium arriverà lo Sporting Lisbona alle 21 e, sarà il battesimo di Luciano Spalletti da tecnico bianconero davanti ai suoi nuovi tifosi in casa. Yildiz ha iniziato regolarmente i lavori insieme al resto dei compagni, mentre Kelly non si è visto nel gruppo bianconero. Alle 18.15 è prevista la conferenza stampa di Spalletti direttamente allo Stadium.

Super Viareggio Cup, a dicembre la sfida Genoa-Vllaznija
L'ex arbitro Bergonzi: "Se avessi arbitrato io Verona-Inter avrei espulso Bisseck"
Psg, Luis Enrique alla vigilia del Bayern: "Dembélé ci sarà"
Marotta: "Conte? Se c'è rispetto può dire quello che vuole"
Juve, Yildiz regolarmente in campo per la rifinitura pre-Sporting